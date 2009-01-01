Синоптики дали подробный прогноз на лето: температурные "качели" и бури с градами

Жара под +30 и выше продлится три недели и спадет лишь после 20 июня.

Соцсети Синоптики прогнозируют, что лето в этом году будет "среднестатистическим", без особой жары, да и дождей пройдет предостаточно. Но, как и год назад, стоит ожидать внезапных потеплений и резких похолоданий, пишет Сегодня.

По словам замначальника Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, первый месяц лета окажется близким к норме как по температуре, так и по осадкам. Днем воздух прогреется до +30, ночью будет прохладнее, до +15 и ниже, особенно в первой декаде. Причем, такая жара продлится три недели и спадет лишь после 20 июня.

Согласно прогнозам Прокопенко, "макушка лета" — июль — окажется жаркой (температура поднимется до +32), но с ливнями. "После осадков, как правило, холодает, но ненадолго, так как это все же июль, — сказал Прокопенко. — В Одесской области и в других южных регионах в середине лета ожидаются сильные бури с градом".

"Разойтись жаре не позволят сильные дожди, которых в июле ожидается шесть: два — в первой декаде, и четыре — в период с 15-го по 30-е. Причем с 15-го по 20-е возможны сильные бури и град", — считает народный синоптик Леонид Горбань.

Прокопенко говорит, что август будет прохладным, с осадками ниже нормы. Отсюда и регулярные температурные "качели": после дождя будет холодать ночами до 12—15 градусов, а днем среднесуточная температура будет +18—24.

В целом, по словам метеорологов, лето обещает быть нестабильным. "Все лето ожидаем неустойчивую погоду: то жарко, то холодно. Естественно, что все эти переходы должны быть дождливыми", — рассказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ НАН Вазира Мартазинова.

Напомним, 25-26 мая, в Киеве ожидаются дожди с грозами и небольшое похолодание.