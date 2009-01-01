Синоптики прогнозируют в Украине тепло, дожди и мокрый снег, на западе угроза подтоплений

В Киеве ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Сегодня, 22 февраля, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют снег с дождем, на юге страны — без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине будет облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В Карпатах и на Закарпатье сильный мокрый снег и дождь. Лишь в южных областях без осадков.

На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, в восточных и западных областях порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат 25-28 м/с. Температура 1-6 градусов тепла.

В Киеве ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура 2-4 градуса тепла.

Между тем, спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в высокогорье Карпат. Ветрено будет во всех западных регионах. Там же остается опасность подтоплений. На притоках Днестра — угроза формирования ледяных заторов с резким повышением уровня воды. Вода может выходить из берегов и в бассейнах Сяна, Днестра, Западного Буга, Сирета и Прута, сообщает ТСН.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Украину вторгнется теплая воздушная масса, 23 февраля дневная температура может подняться до 6-13 градусов тепла.