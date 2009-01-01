Синоптики раскрыли, когда в Украине может ощутимо потеплеть

С конца недели ждем вторжения теплой воздушной массы, отметили в Укргидрометцентре.
Об этом говорится на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.
По его данным, после потепления ожидаются дожди.
"С конца недели ждем вторжения теплой воздушной массы! Температура в течение суток будет колебаться около нуля градусов", — отметили в Укргидрометцентре.
Ранее синоптики спрогнозировали, что 14 февраля (День влюбленных) в Киеве будет облачно, ожидается небольшой снег, температура днем — около нуля градусов, на дорогах столицы местами возможна гололедица.