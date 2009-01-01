Синоптики рассказали, когда в Украине ожидается первый снег

В северных областях Украины ожидается местами дождь с мокрым снегом.

24 октября в северных областях Украины ожидается первый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Синоптики прогнозируют, что 24 октября на западе ожидаются умеренные дожди, в северных областях местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Также по данным гидрометцентра, 29 октября дождь с мокрым снегом ожидается в восточной половине страны.

Ранее синоптики предупреждали, что в Украине уже во второй половине октября может выпасть первый снег.

Напомним. 7 октября в Украине в горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области уже выпал первый снег.