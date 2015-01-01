Синоптики спрогнозировали, какая погода ждет Украину в новом году

Зима будет неустойчивой, а лето жаркое с ливнями, говорят синоптики.

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине зимой и летом 2017 года.

По их данным, в зимние месяцы Украину ждут лютые морозы и оттепели, а летом — жара и прохлада с ливнями, пишет Сегодня.

По словам начальника Укргидрометцентра Николай Кульбида, и в зимний, и в летний периоды средние температуры ожидаются выше нормы, так как тенденция к общему потеплению продолжается.

"Но этой зимой будут и лютые морозы, и оттепели, а летом, как обычно, и жара, и прохлада с ливнями, точные даты которых предсказать невозможно", — рассказал Кульбида.

Кроме того, о температурных "качелях" в течение года говорит и завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Нацакадемии наук профессор Вазира Мартазинова.

"Зима будет неустойчивой. Наберется всего 20—25 морозных дней, — отметила Мартазинова. — В конце января 2017 года будет до –10, 10—11 февраля до –14, и это последние дни зимы. Дальше начинается весна", — отметила она.

Напомним, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что с 10 января на территории Украины после сильных морозов и снегопадов потеплеет.

фото: kyiv.depo.ua