Сегодня, 11:04 RSS

Синоптики спрогнозировали, какая погода ждет Украину в новом году

Сегодня, 10:31

Зима будет неустойчивой, а лето жаркое с ливнями, говорят синоптики.

Зима, осень, погода
kyiv.depo.ua
Синоптики спрогнозировали погоду в Украине зимой и летом 2017 года.

По их данным, в зимние месяцы Украину ждут лютые морозы и оттепели, а летом — жара и прохлада с ливнями, пишет Сегодня.

По словам начальника Укргидрометцентра Николай Кульбида, и в зимний, и в летний периоды средние температуры ожидаются выше нормы, так как тенденция к общему потеплению продолжается.

Кроме того, о температурных "качелях" в течение года говорит и завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Нацакадемии наук профессор Вазира Мартазинова.

"Зима будет неустойчивой. Наберется всего 20—25 морозных дней, — отметила Мартазинова. — В конце января 2017 года будет до –10, 10—11 февраля до –14, и это последние дни зимы. Дальше начинается весна", — отметила она.

Напомним, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что с 10 января на территории Украины после сильных морозов и снегопадов потеплеет.

фото: kyiv.depo.ua

Теги:  
синоптики прогноз, зима, мороз, снег, лето, жара, ливни, Кульбида, Мартазинова
ПО МАТЕРИАЛАМ: