Скандал на Днепропетровщине. Директор интерната кулаками "воспитывала" сирот

После "общения" с педагогом парень едва держится на ногах.

На Днепропетровщине вспыхнул скандал в интернате mchildren.ru

Днепропетровской области директор учебно-реабилитационного центра с помощью физического насилия "воспитывает" сирот.

В Сети опубликовано видео применяет побои к 14-летнему подростку, сообщает ТСН.

Видео показывает, что после "общения" с педагогом парень едва держится на ногах. В заведении заявили, что парня "только подержали за чуб". Сирота также все отрицал, но затем признался, что его ударили.

На видео была опознана директор центра, где учатся дети с особыми потребностями.

После скандала героиня видео легла в больницу и отказывается общаться с прессой. В заведении сообщили, что она уже написала заявление на увольнение.

В областном департаменте образования также заверили, что директор центра не будет работать на занимаемой должности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье директор школы избил ученика до сотрясения мозга.

Видео: ТСН.

Фото: mchildren.ru.