Скандал на Днепропетровщине. Директор интерната кулаками "воспитывала" сирот

После "общения" с педагогом парень едва держится на ногах.
В Сети опубликовано видео применяет побои к 14-летнему подростку, сообщает ТСН.
Видео показывает, что после "общения" с педагогом парень едва держится на ногах. В заведении заявили, что парня "только подержали за чуб". Сирота также все отрицал, но затем признался, что его ударили.
На видео была опознана директор центра, где учатся дети с особыми потребностями.
После скандала героиня видео легла в больницу и отказывается общаться с прессой. В заведении сообщили, что она уже написала заявление на увольнение.
В областном департаменте образования также заверили, что директор центра не будет работать на занимаемой должности.
Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье директор школы избил ученика до сотрясения мозга.
Видео: ТСН.
Фото: mchildren.ru.