Скандал в одесском СИЗО. Опубликовано видео жестокого избиения арестованных

Установлено избирательное отношение работников учреждения к некоторым удержанным, предоставления им преференций, рассказала Сарган.

Опубликовано видео избиения арестованных в СИЗО Обозреватель

Прокуратура Одесской области расследует факты служебной халатности сотрудников Одесского СИЗО, из-за чего стало возможным совершение жестокого убийства арестантом работницы учреждения

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

По ее данным, прокуратура обнаружила факты бесчеловечного обращения с удержанным и начала расследование по факту превышения служебных полномочий.

"В ходе дальнейшего следствия установлены вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения. В связи с этим прокуратура изменила правовую квалификацию на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения", — говорится в ее сообщении.

Кроме того, установлено избирательное отношение работников учреждения к некоторым удержанным, предоставления им преференций.

"Так, после убийства сотрудника СИЗО обыски и "наведения порядков" проводились не во всех камерах и даже не во всех корпусах. В некоторые места содержания арестантов вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований", — добавила Сарган.

Кроме того, документация, которую изучили следователи прокуратуры, свидетельствует о проведении обысков и необходимых мер во всех камерах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога. Сегодня следователи прокуратуры продолжают обыски в помещениях Одесского СИЗО и управлении пенитенциарного учреждения.

Напомним, ранее сотрудники прокуратуры совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выявили "факты бесчеловечного обращения" с людьми, находящимися в СИЗО Одесса.

Видео: Фейсбук Л.Сарган.