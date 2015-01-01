Скандального экс-чиновника "Укрзалізниці" лишили прав на три года за ДТП с участием журналиста

Прокуратура Киевской области обжаловала решение суда.

Резонансное ДТП с участием Федорко и Левина Facebook.com

В среду, 5 января, Апелляционный суд лишил права управлять транспортными средствами на 3 года бывшего начальника логистики и грузоперевозок "Укрзализныци" Ивана Федорко , который обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала семья фотокорреспондента Макса Левина.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что таким образом суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Киевской области.

В прокуратуре напомнили, что в июле 2016 года бывший чиновник, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с машиной, в которой находилась семья журналиста.

Действия правонарушителя были квалифицированы по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины.

Прокуратура Киевской области требовала в суде назначить наказание обвиняемому в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе добровольное возмещение материального ущерба обвиняемым, назначил наказание в виде штрафа в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Однако прокуратура Киевской области обжаловала это решение суда. "По результатам апелляционного рассмотрения судом частично удовлетворена апелляционная жалоба прокурора и принят новый приговор, которым обвиняемый лишен права управлять транспортными средствами на 3 года", — проинформировали в ведомстве.

Напомним, 3 июля на автодороге Боярка—Забирье автомобиль Левина попал в ДТП. Столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу автомобиля Audi Q7 (госномер АА 7100 РР), водитель которого, как оказалось позже, был пьян. Автомобилем управлял Иван Федорко. Ему удалось сбежать из больницы, куда его доставили на медицинское освидетельствование.

Позже его нашли в реанимационном отделении одной из киевских больниц, к нему приставлена охрана. 3 июля при поддержке общественности и журналистов силовики смогли вручить Федорко, находившемуся в больнице с подагрой и гипертоническим кризом, подозрение о совершении уголовного преступления согласно ч.1 ст. 286 и взяли кровь на анализ.