Скандальный депутат-гееборец Милонов оговорился и признался в гомосексуализме

Жириновский обвинил борцов с гомосексуализмом в том, что именно они являются главными пропагандистами "нетрадиционной" любви.

Виталий Милонов Скриншот

Одиозный петербургский депутат-гееборец Виталий Милонов , выступая на телеканале "Россия" по поводу "антигейского" закона, заявил, что, "как практик", знает, в каких отношениях находятся между собой гомосексуалисты и педофилы.

Об этом пишет data.ua.

Своими высказываниями Милонов вызвал бурную реакцию в Интернете.

В программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым борец с гомосексуализмом, Мадонной и Леди Гагой, сказал буквально следующее: "А вы знаете, что 80 процентов педофилов — гомосексуалисты! Это я вам говорю как практик!"

"Мы не ослышались?" — встревоженно спрашивали друг у друга интернет-пользователи, узнав, что Милоно-то, оказывается, еще и "практик". На самом деле Милонов, конечно, имел в виду не ту практику, которую заподозрили интернет-пользователи. Депутат рассказывал о своем непростом опыте участия в "охоте на педофилов", во время которой якобы и была выявлена такая необыкновенная статистика.

Вообще разговор в студии Владимира Соловьева на тему закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, преодолевшего первое чтение в Госдуме, несмотря на многочисленные протесты, получился весьма бурным. Помимо Милонова в разговоре приняли участие посолидневшая "Лиза Бричкина" — депутат Елена Драпеко, писатель Виктор Ерофеев и другие участники, с разной степенью убедительности защищавшие и критиковавшие столь пристальный интерес депутатов к этой проблеме.

Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о запрете пропаганды гомосексуализма и принятие его в первом чтении сопровождалось настоящим побоищем между сторонниками и противниками запрета.

Тем временем в самой Думе тоже кипели страсти. В то время как многие депутаты выразили твердое намерение превратить скандальный законопроект в действующую законодательную норму, Владимир Жириновский обвинил самых ярых борцов с гомосексуализмом в том, что именно они являются главными пропагандистами "нетрадиционной" любви.

Особенное возмущение у Жириновского вызвала бурная антигейская деятельность знаменитого петербургского православного депутата Виталия Милонова. По мнению лидера ЛДПР, именно Милонов своим подозрительно пристальным вниманием к этой проблеме излишне разогрел интерес общества, а особенно детей к "запретной" теме.

"Это форма пропаганды как раз. Под видом ограничений пропаганды гомосексуализма идет бешеная пропаганда этого явления", — заявил Жириновский, перепутав имя знаменитого петербургского гееборца. — "Как это выражается? Этот чудак в Петербурге, Милованов. Как его там фамилия? Милонов. Он начал. И вот все полгода рассказывали. Вот он начал, он говорит, он требует. Наконец Заксобрание Петербурга приняло закон. Потом еще в ряде регионов приняли. Теперь в Москве принимают. Мордобой у стен Госдумы был в среду. Может, сейчас кого-то избивают", — возмущенно сказал Жириновский.

Милонов: "А вы знаете, что 80% педофилов гомосексуальны? Я вам это говорю как практик". pic.twitter.com/EDQAxyyM46 — Рустем Адагамов (@adagamov) 28 березня 2017 р.

Напомним, Виталий Милонов предложил помощь украинской певице Ани Лорак в оформлении гражданства РФ.