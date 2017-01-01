"Скрепненько и православненько". В Сети потроллили Беркову за купание в проруби на Крещение

В воде вся рыба передохнет, пошутил один из интернет-пользователей.

Осквернение проруби совершено, полагает Віталій Українець Скриншот видео с youtube.com

В пятницу, 19 января — на Крещение Господне — в России бывшая порноактриса Елена Беркова окунулась в прорубь.

Актриса несколько раз перекрестилась и опустилась в ледяную воду, такое видео появилось в YouTube.

Под роликом в комментариях ряд интернет-пользователи потроллили Беркову.

"Скрепненько, духовненько и православненько...", — написал Alex Kozak. "Осквернение проруби совершено!", — считает Віталій Українець.

"Все бл*, вся рыба передохнет...", — пошутил Румата Эсторский. "Силикон застудишь)))", — предупредил Станислав Береза. "Дааа православие так и прет", — отметил Tolyan Barracuda. "Беркову в президенты России!", — предложил Vi Nik.

Ранее сообщалось, что в Тверской области РФ президент Владимир Путин на Крещение окунулся в прорубь на озере Селигер. В Сети высмеяли купание главы страны и предположили, что он "искал новое дно".