Сквернословие и мерзость от моего лица. "Убийца" Гиви опроверг фейк российских СМИ

"Француз" уже больше двух лет, сложил оружие и был комиссован.

Игорь Мыльцев ("Француз") youtube.com

Бывший боевик Игорь Мыльцев (позывной "Француз") опроверг сообщение российских СМИ о своем участии в(Михаила Толстых).

Как рассказал Мыльцев, он утратил контроль за своей страницей в соцсети, с которой рассылались сообщения с проклятиями в адрес "Гиви" и угрозы в адрес главаря ДНР Александра Захарченко, еще вначале сентября 2016 года.

На своей страничке он увидел "Сквернословие, мерзость от моего лица".

Соцсети

По словам "Француза", он никогда не пересекался с "Гиви", поскольку воевали в разных воинских подразделениях и в разных частях Донбасса: Толстых — в "Сомали" (Донецк), Мыльцев — был бойцом 2-го батальона 7-й "отдельной мотострелковой бригады" (Дебальцево), служил в "ополчении" с июня 2014-го по январь 2015-й год, а в марте 2015-го был комиссован.

Мыльцев рассказал, что воевал в Славянске, пешком отступал в Краматорск, был в Донецке, затем отправлен на Дебальцево, потом было Рассыпное, после которого он попал в Кировск (ныне — Голубовка Луганской области) и потом госпиталь.

Напомним, сегодня, 10 февраля, "Гиви" был похоронен в Донецке на кладбище "Донецкое море", неподалеку от могилы "Моторолы", взорванного в лифте 5 месяцев назад.