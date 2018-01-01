"Слава Украине!". Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook

Пользователи ставят дизлайки с комментариями за дисквалификацию хорватских футболистов.

Украинцы устроили флешмоб против ФИФА Фото: Reuters

В Facebook пользователи украинского сегмента соцсети устроили флешмоб в поддержку футболистов сборной Хорватии , которые сказали после победы над Россией "Слава Украине!".

Украинцы пишут на странице ФИФА комментарии, при этом оценивая организацию максимально низкой оценкой. Комментаторы обвиняют Международную федерацию футбола в коррупции, продажности и политизированности.

"Слава Украине!", "Glory to Ukraine!", "Продажная, заполитизированная организация. Позор", "Слава Хорватии", "Футбол вне политики? Ну-ну!", "Коррупцию на ЧМ-2018 нужно расследовать", - массово начали писать украинцы.

В соцсети пользователи активно делают перепосты и призывают своих френдов присоединиться к бойкоту ФИФА.

За непродолжительное время дизлайки на странице футбольной организации в Facebook поставили свыше 130 тысяч пользователей.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

Позднее ФИФА, рассмотрев дело, заявила, что избрала футболисту и ассистенту тренера наказание.

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