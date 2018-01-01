"Слежка повсюду". В Англии мужчина "спалился" на походе в секс-шоп из-за панорам Google

Свое "путешествие" за интимными товарами мужчина теперь запомнит надолго.

Иллюстративное фото Reuters

Интернет-пользователи заметили на панорамах картографического сервиса Google Street View мужчину, выходившего из английского секс-шопа с полным пакетом свежекупленных интимных игрушек.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. Согласно данным журналистов, алгоритмы Google в автоматическом порядке скрывают лица людей, попадающих на панорамные снимки. Однако мужчина "спалился" по одежде − синем балахоне и широких темно-синих джинсах. В руках он держал красный пакет с интимными игрушками товарами.

Потребитель приобретал товары в секс-шопе под названием Erotica Belle, который позиционирует себя как "первый высококлассный эротический бутик на юге Англии". Он открылся в 2009 году в городе Вэймут. В нем можно закупиться секс-игрушками, средствами контрацепции, нижним бельем и товарами для различных фетишей.

Google Street View

Напомним, ранее сообщалось о том, что наглый кот из Рима прославился благодаря панораме Google-карт.

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