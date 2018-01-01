Слишком большая грудь: девушку выгнали из спортзала, чтоб не смущала посетителей. Фото

Менеджеры не пустили ее в зал из-за "нескромной одежды".

Как-то субботним утром канадка Дженна Веккьо пришла в родной спортзал в Орлеане на тренировку – однако там ее поджидал неприятный сюрприз.

Менеджеры не пустили ее в зал из-за "нескромной одежды". По их словам, ее вид смущает других посетителей. Впрочем, дело оказалось не совсем в одежде Дженны.

"Моя майка нечем не отличается от маек других женщин в клубе. А вот мой размер груди действительно намного больше, чем у многих других женщин. Спросив каждую женщину в клубе, которую я встретила по пути, оскорбляет ли их мое одеяние, я получила ответ: "Нет". И мне стало ясно, что единственными обиженными были две женщины-менеджера, работающих сегодня в клубе. Я указала им, что моя рубашка ничем не отличается от рубашки любой другой женщины. Они ответили мне, что это неважно, так как из-за моего размера груди я не мог носить такой топ", – написала Дженна в своем Facebook.

По ее мнению, такое поведение менеджеров – дискриминация. В ответ владельцы клуба заявили, что спортзал – частный, так что они вольны решать, кого впускать, а кого – нет.

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