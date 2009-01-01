Слухи ДНР: для уничтожения станции в Ясиноватой в Авдеевку "заехал польский спецназ"

По "проверенным сведениям", польский "Гром" вместе с ССО готовят диверсию по уничтожению станции в Ясиноватой.

Боевики ДНР, иллюстрация. twitter.com/dubovoyslavyans

Среди боевиков террористической " Донецкой народной республики" (ДНР) распространяются слухи, что в Авдеевку "заехал польский спецназ".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По "проверенным сведениям" боевиков, вместе с украинскими спецназовцами, они якобы готовят диверсию по уничтожению ж/д станции в Ясиноватой.

"Среди личного состава "11-го омсп 1 АК ДНР" (р-н Донецка) распространяются "проверенные сведения" о том, что в Авдеевку "заехал польский спецназ "Гром", и якобы вместе с украинскими ССО польские спецназовцы готовят широкомасштабную диверсионную акцию по уничтожению ж/д станции в Ясиноватой и ряда других важных объектов", — написал Тымчук.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на неподконтрольной Киеву территории Луганщины в самопровозглашенной "ЛНР" противник для повышения интенсивности и эффективности нанесения огневых ударов по позициям украинских войск сформировал около 20 мобильных разведывательно-огневых групп.