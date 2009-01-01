Слухи ДНР: СБУ выкрала базу данных "полицейских" и похищает их родственников

Главари МВД ДНР хотят составить базу "предателей", уехавших в Украину.

"Полицейский" ДНР Reuters

приказали подчиненным структурным подразделениям составить полную базу данных по работникам правоохранительных органов, которые покинули оккупированную территорию и проживают в Украине.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, полный список планируется разместить на сайте, созданном представителями МВД ДНР, predatelidnr.ru. А поддержка и сопровождение работы данного ресурса осуществляется с территории Российской Федерации.

Кроме того, среди "правоохранителей" ДНР ходят упорные слухи о том, что агенты СБУ (по другой версии — "люди Аброськина" из украинского Донецкого областного управления полиции) выкрали полную базу данных по персоналу "полиции".

По слухам, теперь сотрудники украинских спецслужб массово задерживают родственников указанных в базе лиц, проживающих или выезжающих на подконтрольную Украине территорию. Якобы СБУ уже проведен целый ряд спецопераций, когда таких родственников "выманивали" с территории ДНР и арестовывали, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что главари запугивают и избивают полицаев ДНР, не дают уезжать в Украину, при этом многие сотрудники МВД ДНР не хотят служить террористам.