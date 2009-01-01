Слухи ДНР: при поездке в Украину требуют спеть "Ще не вмерла…" и снимают отпечатки пальцев

Жителей Донбасса снова пугают "наступлением" сил АТО.

Снятие отпечатков пальцев, иллюстрация 360tv.ru

В террористической "Донецкой народной республике" весьма оригинально использовали фактДонбасса, распуская новые нелепые слухи.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, с продолжением попыток блокады ОРДЛО активистами, среди населения ДНР массово распространяются слухи о готовящемся резком ужесточении со стороны Украины правил пересечения линии разграничения для граждан.

Как оказалось, спектр слухов о готовящихся "новых правилах" очень широк — от проверки граждан, пересекающих линию разграничения, на предмет знания наизусть гимна Украины, до снятия отпечатков пальцев.

Также распространяются слухи, что блокада ОРДЛО негласно организована властями Украины для подготовки масштабного наступления ВСУ (взаимосвязь не объясняется), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что полицаев ДНР массово отправляют на детектор лжи, а "нелояльных" — гонят на передовую.