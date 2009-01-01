Слухи ДНР: Россия перейдет в наступление на Донбассе, а ВСУ — хотят свергнуть киевскую власть

Слухи ходят на уровне "чиновников", командного состава и рядовых боевиков.

Российские военные Reuters

В террористическойв последние дни начали циркулировать новые нелепые слухи, именуемые "информационными трендами".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, усиленно распространяются слухи о том, что весной-летом "Россия устроит масштабное наступление против Украины" (не уточняется, речь идет о формате нынешней "гибридной войны" на Донбассе, или об открытой агрессии).

Кроме того, ходят слухи, что ВСУ хотят "свергнуть киевскую власть за коррупцию и предательство". На сегодня это самые неофициально обсуждаемые темы, причём как на уровне "чиновников" и командного состава, так и среди рядовых боевиков, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее по ЛДНР поползли слухи, что российские войска войдут на Донбасс и "снимут блокаду".