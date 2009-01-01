Слухи о "выжженной земле" преувеличены. Эксперт об экологической катастрофе и возрождении природы на Донбассе

Что касается не разорвавшиеся снарядов на Донбассе — это действительно проблема на долгое время, отметил Борейко.

Разрушенный Донбасс, иллюстрация. gur.mil.gov.ua Экологическая катастрофа грозит Донбассу не только сейчас. Это было и в те времена, когда оккупированные территории фактически входили в состав Украины. А "слухи о "выжженной земле" — преувеличены".

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".

"Не люблю, когда политика вмешивается в экологию. Экология — это, прежде всего, наука, а она должна быть беспристрастна. Экологическая катастрофа Донбассу, также, как и Крыму, грозила и в те времена, когда эти территории фактически входили в состав Украины", — заявил эколог.

"История с речкой Казеный Торец — это не басня, а исторически и научно подтвержденный факт еще со середины 30-х годов. Золотые купола церквей в Енакиево ржавели от кислотных газов еще во времена Украины. Оконные стекла в Краматорске становились мутными, то есть вступали в реакцию, от загрязненного кислотными выбросами в воздух еще во времена Украины. Самый большой процент умерших от онкологии, легочных заболеваний и других болезней, связанных с загрязнением окружающей среды, был на Донбассе, когда он был под Украиной. Однако это мало кого волновало. А если говорить честно — не волновало никого", — подчеркнул он.

Что касается не разорвавшиеся снарядов, как с одной, так и с другой стороны — это действительно проблема на долгое время, отметил Борейко.

Он также считает, что "слухи о "выжженной земле" на Донбассе преувеличены".

"Из-за закрытия как с одной, так и с другой стороны охоты, там резко возросла численность зайцев, косуль, сурков, уток, лебедей, перепелок. Из-за прекращения деятельности многих металлургических и химических предприятий чище стал воздух и ожили реки", — подытожил эколог.

Напомним, ранее Борейко назвал самые "грязные" города Украины и районы Киева.