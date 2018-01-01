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Смелый песец и боязливая лиса стали звездами в Сети: видео

Сегодня, 05:03

Рыбак, снявший видео, дал песцу кличку "Пушок.

Песец
Скриншот из видео
Прославившийся в интернете песец, вернулся к рыбаку с полуострова Ямал за угощением вместе с нерешительной приятельницей-лисицей.

Месяц назад мужчина выложил во всемирную сеть ролик, в котором песец начинает разрывать лапами лед – ради того, чтобы поскорее добраться до добычи. И рыбак тогда позволил зверьку схватить одну рыбину.

Сейчас мужчина рыбак сам предложил песцу поесть и даже назвал дал ему кличку "Пушок".

Лиса
Скриншот из видео

"Пушок, идем откармливать тебя будем", - слышно голос за кадром. К слову, рыбак-добряк поделился со свои уловом и с песцом, и с его боязливой подругой лисицей. Однако та так и не подошла к нему слишком близко и накинулась на угощение только тогда, когда мужчина отошел подальше.
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песец, лиса, Ямал, рыба, рыбак
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