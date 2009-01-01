Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал Зайцеву

Возможная злоумышленница не сможет выйти на свободу под залог.

Алена Зайцева УНИАН

В Харькове Киевский районный суд решил взять под стажу студентку, подозреваемую в, на 60 дней без права внесения залога.

Такое решение огласила судья.

Во время заседания защита девушки просила назначить домашний арест, мотивируя просьбу возрастом и состоянием здоровья подозреваемой.

"Прокуроры требовали для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в СИЗО города Харькова", — пишет hromadske.ua.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

Алену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления.