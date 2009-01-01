Смертельные разборки на Житомирщине. Суд арестовал четырех участников конфликта

Правоохранителями установлены уже более 30 человек, участвовавших в резонансном конфликте в Олевске 16 января с обеих сторон.

Суд арестовал участников конфликта в Олевске Facebook Александра Николайчука

Суд арестовал четырех участников стрельбы в Олевске Житомирской области , а еще одного — поместил под домашний арест.

Об этом рассказала сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Ольга Номерчук, сообщает УНИАН.

Сообщается, что в эти выходные правоохранителями установлены уже более 30 человек, участвовавших в резонансном конфликте в Олевске 16 января с обеих сторон.

"Из этих людей пятерым подозреваемым по состоянию на сегодняшний день уже объявили о подозрении, а еще четверым — об аресте с возможностью внесения залога, также еще одного отпустили под домашний арест. Все эти люди являются участниками олевского конфликта с так называемой львовской стороны", — сказала Номерчук.

Сейчас правоохранители берут образцы ДНК у всех участников конфликта и проводят другие экспертизы.

Номерчук уточнила, что, учитывая резонансную стрельбу, также будут проведены кадровые изменения в Олевском райотделе полиции, где отдельных руководителей уволят с работы. "Об этом сегодня сообщил начальник нашего ведомства (начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области — ред.) Вячеслав Печененко", — уточнила сотрудник отдела коммуникации.

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