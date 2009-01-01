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СМИ назвали причину массового отравления рыбой во Львове

Сегодня, 19:40

Десятки пострадавших ели копченую скумбрию, купленную у одной и той же продавщицы на местном рынке.

рыба
Рыба, иллюстрация Скриншот видео с tsn.ua
Во Львове, по предварительным результатам исследований, причиной массового отравления рыбой стала находившаяся в ней сальмонелла.

Об этом пишет ТСН.

Издание уточнило, что десятки пострадавших ели копченую скумбрию, купленную у одной и той же продавщицы на Привокзальном рынке города.

"В больнице сейчас — 58 отравленных", — говорится в статье.

Ранее в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что по состоянию на 6 утра сегодняшнего дня — 26 сентября — всего рыбой во Львове отравились 63 человека.

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Львов, рыба, отравление, сальмонелла
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