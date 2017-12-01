СМИ назвали самые ожидаемые фильмы 2018-го

В частности, люди ждут "Мир Юрского периода 2", выяснил американский портал.
Также зрители ждут выхода ленты "Мир Юрского периода 2", выяснил американский портал Deadline, который провел соответствующий опрос с 18 по 26 декабря.
В списке также оказались "Дэдпул 2", "Соло: Звездные войны. Истории", "Суперсемейка 2", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Излом времени", "Темный Феникс" и "8 подруг Оушена".
Ранее кинокритики портала Collider проанализировали ряд фильмов, вышедших в 2017 году, и признали главными злодеями в мире кино белых людей из американской детективной ленты ужасов о расизме — "Прочь" — режиссера Джордана Пила.