СМИ назвали самые ожидаемые фильмы 2018-го

В частности, люди ждут "Мир Юрского периода 2", выяснил американский портал.

Зрители ждут выхода "Черной Пантеры", выяснил Deadline facebook.com/pages/Врятуй-Жовтень

В 2018 году самыми ожидаемыми фильмами являются "Мстители: Война бесконечности" и "Черная Пантера".

Также зрители ждут выхода ленты "Мир Юрского периода 2", выяснил американский портал Deadline, который провел соответствующий опрос с 18 по 26 декабря.

В списке также оказались "Дэдпул 2", "Соло: Звездные войны. Истории", "Суперсемейка 2", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Излом времени", "Темный Феникс" и "8 подруг Оушена".

Ранее кинокритики портала Collider проанализировали ряд фильмов, вышедших в 2017 году, и признали главными злодеями в мире кино белых людей из американской детективной ленты ужасов о расизме — "Прочь" — режиссера Джордана Пила.