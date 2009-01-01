СМИ раскрыли, как священники Харьковской епархии обворовывают храмы УПЦ МП

По мнению отца Сергея, именно митрополит Онуфрий (Легкий) "крышует" коррупционные схемы в Харьковской епархии.

Сергей Быховец/Коммерсантъ

Священник Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата рассказал, как разворовываются деньги прихожан области.

Как говорится в сюжете программы "Гроші", в Харьковской области священники создали "благотворительный фонд" на строительство храма, под прикрытием которого разворовывают многочисленные пожертвования верующих, сообщает ТСН.

По словам отца Сергея Островерха, пасторская карьера которого началась в 2000 году с необычного прихода в селе Легковатовка Харьковской области, при церкви был благотворительный фонд, созданный специально для строительства храма, однако, по словам священника, средства, выделяемые на строительство, "дерибанились" между своими, и лишь малая доля шла на храм.

"Схема заключалась прежде всего в том, что дают 100% денег, 70% остается тем людям, которые дают, и только 30% остается на общину", — рассказал он.

Отцу Сергею предложили возглавить коррупционный фонд, но он, узнав о двойной бухгалтерии, отказался.

"Мне сразу предложили, я понимаю — это был пробный шаг, на испытание. Предложили около 5 тысяч гривен", — вспоминает он и добавляет, что после отказа замарать рясу в церковной коррупции его заставили скитаться по разным приходам.

Однако действующий директор фонда отец Владимир открестился от обвинений своего коллеги, объяснив, что с тех пор, как он пришел в 2005 году, фонд является открытым счетом в "Сбербанке", а средства прихожан идут только по назначению.

Кроме этого отец Сергей признался, что ему даже откровенно угрожали, в частности, предшественник митрополита Онуфрия — отец Никодим "сказал мне слово в слово: "Заберем приход и будем заниматься вами вплотную. Вы отсюда уйдете, или мы вас заберем".

"Он мне сказал следующее: то, что ты мне сейчас сказал, молчи... Никому не говори, я тебя не благословляю раскрывать этот вопрос. И кто с нами не согласен, тот пусть от нас уходит", — рассказал он.

По мнению отца Сергея, именно митрополит Онуфрий "крышует" коррупционные схемы, благодаря чему ему удалось приобрести элитную недвижимость на примерно 7 миллионов долларов.

"Там в епархии четко "феодальная система". Все это сверху идет, митрополит Онуфрий (Олег Легкий — ред.), затем районный благочинный и областной благочинный и секретарь обязательно", — сказал он.

К тому же источник в митрополии сообщил, что у Онуфрия есть также два валютных счета на миллионы долларов в харьковских филиалах двух банков — немецкого и русского, которые работают как активный депозит.

Журналисты "Грошей" попытались получить комментарий от митрополита Онуфрия относительно благотворительного фонда и миллионных состояний, однако он более месяца игнорировал все запросы и не появлялся на службе в храмах. Однако, когда встреча наконец состоялась, митрополит не пожелал общаться, а его охранники просто оттащили от владыки журналистку.

Самым интересным в этой истории стало то, что за несколько дней до эфира отец Сергей неожиданно прислал в редакцию письмо, что "сознательно лгал на камеру".

Напомним, священник УПЦ МП умер после общения в сауне с девушками легкого поведения.

фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ; Видео: ТСН