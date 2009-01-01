СМИ рассказали, кем был депутат, которого убили в Черкассах

У Михаила Бинусова остался маленький ребенок.

Бинусов был главой Черкасской облорганизации УКРОПа. 24tv.ua

СМИ собрали главные факты из жизни погибшего депутата городского совета Черкасс Михаила Бинусова, которого неизвестные расстреляли из автомата Калашникова. У него остался маленький ребенок.

Стоит отметить, что политика убили возле гаражей неподалеку от городского кладбища №2, сообщает телеканал 24.

Бинусов был главой Черкасской областной организации УКРОПа (с 18 августа 2017 года) и депутатом горсовета Черкасс (з 2015 года). До этого возглавлял Госпотребинспекцию в Черкасской области.

В августе 2017-го был советником городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко.

По специальности Михаил Бинусов юрист и экономист. Окончил экономический факультет Черкасского государственного технологического университета и факультет правоведения Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".

В сентябре 2017-го Михаила Бинусова был назначен исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Черкасского горсовета.

"Ему была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте, все потоки были полностью перекрыты", — рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко о новой должности Бинусова.

По его словам, он общался с Бинусовым по телефону за час до убийства.

За три дня до убийства с Бинусовим встречался бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили в рамках встречи с лидерами фракций Черкасс.

Кроме того, Бинусов владел магазинами в сквере "Юность", из-за чего был вовлечен в судебное дело. Перед этим объекты принадлежали семье черкасского экс-чиновника Виталия Дядченко. По информации местных СМИ, осенью 2016 года помещения "передарили" черкасскому депутату. Дядченко убеждал, что Бинусов незаконно владел магазинами, последний же заявлял, что его документы в надлежащем состоянии. В марте Дядченко даже устроил "осаду" этих магазинов силами своей охраны. Дело рассматривали в Сосновском районном суде.

В апреле Бинусову вручили подозрение в этом деле прямо во время заседания горсовета. Депутату инкриминировали сразу две статьи: умышленное неисполнение решения суда и противодействие законной хозяйственной деятельности. Бинусов заявлял, что о решении суда он не знал, а во время вручения подозрения ему не предоставили адвоката.

В декларации за 2016 Михаил Бинусов указал, что владеет частью нежилых помещений магазина "Юность", общей площадью 706,2 квадратных метров. Дата приобретения права собственности — 3 ноября 2016 года. В документе указано, что помещение ему подарил Роман Айларов.

Общая сумма доходов Бинусова в 2016 году составила 274 484 грн (без учета подаренных помещений). Источники дохода — зарплата, пенсия и доход от предоставления имущества в аренду. Кроме того, Бинусов указал в декларации за 2016 получение займа в размере 9 100 000 грн и обязательства по ипотечному договору на ту же сумму.

Напомним, 28 сентября был убит депутат городского совета Михаил Бинусов.