СМИ сообщили о ситуации на передовой. Широкино стало на этаж ниже

Те позиции в Широкино, которые размещены в санаториях и служат морпехам для укрытия, продолжают разрушаться.

Разрушение Широкино, иллюстрация. vk.com/batalion.azov

"Из наблюдений сейчас очевидно, что Широкино стало ниже еще на один этаж. Те позиции, которые размещены в санаториях, профилакториях и служат морпехам для укрытия, продолжают разрушаться. Минометы и артиллерия боевиков свою работу не прекращают непосредственно по этим украинским позициям", — говорится в сообщении.

В самом Мариуполе горожане реагируют, когда слышат выстрелы из 120-мм минометов, артиллерии, гаубиц. То есть, реагируют тогда, когда происходят мощные массированные обстрелы. А когда происходят определенные прицельные точечные удары, как сегодня ночью — точечно по Водяному, Широкино — это уже не воспринимается гражданскими как какой-то обстрел.

"Мариупольцы уже научились отличать непосредственно, угрожает ли обстрел их жизни, их домам или домам соседей", — отмечает корреспондент издания.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 января, в зоне проведения АТО боевики 61 раз открывали огонь, потерь среди украинских военнослужащих нет.