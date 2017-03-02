СМИ узнали, какую болезнь кардиологи нашли у Насирова

Вчера чиновник не нуждался в неотложной помощи, считают медики.

Роман Насиров УНИАН

Кардиологи диагностировали у временно отстраненного от исполнения обязанностей главы Госфискальной службыгипертоническую болезнь второй стадии, третьей степени, высокого риска.

Об этом говорится в уточненном заключении Института кардиологии им. Н. Стражеско, предоставленном после получения меддокументации из больницы "Феофания", пишет Украинская правда.

В документе отмечается, что по состоянию на 4 марта чиновник не нуждался в неотложной помощи.

"Гипертоническая болезнь II стадии, третьей степени, высокого риска. Гипертензивный криз от 02.03.2017. Сердечная недостаточность І стадии...", — добавили журналисты.

Кроме того, у Насирова диагностировали "метаболический синдром", "нарушение толерантности к углеводам". "… при стабилизации артериального давления пациент может продолжать лечение в амбулаторных условиях", — говорится в статье.

Заключение Института кардиологии им. Н. Стражеско pravda.com.ua

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивков говорил, что чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.

Позже — 4 марта — суд должен был избрать Насирову меру пресечения, его доставили в зал заседания на носилках. Потом заседание перенесли на 5 число. Интернет-пользователи отреагировали на суд, разместив в соцсетях едкие комментарии и смешные картинки.

Документ: pravda.com.ua