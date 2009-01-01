Издевательства, пытки и казни. Снайпер АТО рассказал, кому в плен боевиков лучшее не попадать

Все называются водителями, механиками — потому что водители и механики никого не убивали, говорит "Скат".

Зенитчикам сил АТО в плен лучше не попадать Facebook/bilozerska

Попавшие в плен к боевикам украинские военные-участники АТО подвергались издевательствам,и даже казнились.

Об этом снайпер сил АТО Ярослав Лапин (позывной "Скат") за три года войны побывавший во многих горячих точках Донбасса рассказал изданию online.ua.

По его словам, больше всего издевался над нашими ребятами в плену чеченцы-кадыровцы и "казаки": "Сами "сепары" не особо зверствовали — они слишком трусливы и брезгливы для этого. Да и при первых более-менее серьезных заварушках они всегда убегают. "Казаки", в принципе, тоже очень трусливы. Но они еще и очень жестоки".

"Российские регулярники особо не издевались. Им важно было максимально менять наших ребят, попавших к ним, на своих пленных, чтобы не засветиться", — говорит снайпер. — А вот казаки — это маргиналы. Они себя называют "генералами", еще как-то... Если честно, мне кажется, что это оттого, что они когда-то очень хотели стать военными, хотели, чтобы им подражали — но не состоялись в жизни, никем не стали. Поэтому они сами себя и "коронуют" теперь. Как по мне, у большинства из них нарушена психика".

"Именно из-за собственной ущербности и несостоятельности они и измывались так над нашими ребятами. Потому что большинство наших, даже попадая в плен, выглядели как герои, вели себя как герои. А для них это худшее оскорбление — когда ты, несмотря ни на что, не плачешь, не молишь о пощаде", — рассказывает Ярослав.

"Снайперам хуже всего приходится в плену. Почему все называются водителями, механиками — потому что водители и механики никого не убивали. В отличие от снайпера. Если бы я попал в плен, и они узнали, кто я — смерть была бы небыстрой. Потому что снайпер — это человек, который точно убивал. И убивал много. Даже пулеметчик, который стрелял всю войну, мог так ни разу не попасть в человека. Снайпер же — гарантированно", — уверен боец АТО.

Кроме того, по его словам, боевики еще особенно ненавидят операторов зенитных установок: "Их живыми не отпустят. Артиллеристы если попадают — это все... Поэтому лучше уж самому..."

Говоря об ужасах, через которые приходится проходить нашим ребятам в плену, он заметил: "Почти все — правда. У нас много о чем не говорят. Это в тайне держится. А ребят привозят из плена, и они выпрыгивают с 5-го этажа в больнице. И потом оказывается, что его кастрировали..."

Напомним, ранее "Скат" объяснил: то, что полевой командир боевиков "Гиви" срезал погоны и заставлял пленных украинских военных их есть — это не издевательство.