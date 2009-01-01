Снайперская война на Донбассе. Под Марьинку враг перебросил группу "Скрипача"

Всего за прошедшую неделю зафиксировано как минимум 24 случая снайперских обстрелов позиций ВСУ.

Вражеский снайпер на Донбассе Reuters

На Донбассе силы Антитеррористической операции, реагируя на активизацию диверсионно-разведывательных групп и снайперов боевиков, проводят специальную операцию по контрдиверсионной борьбе.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что в течение последней недели наблюдается значительная активизация деятельности ДРГ и снайперов противника в зоне проведения АТО.

"Так, 10 марта, предприняла попытку перехода через линию разграничения ДРГ противника в районе села Желобок Луганской области. Во время пересечения линии столкновения на мине подорвались два боевика, еще шесть боевиков были уничтожены огнем подразделения Вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Также, по данным штаба, 11 марта в районе села Березовое Марьинского района очередная ДРГ противника пыталась пройти линию разграничения, однако была выявлена военнослужащими ВСУ и, понеся потери, вынуждена отойти. В этот раз погибли два украинских бойца.

Кроме того, сказано в сообщении, 8 марта в районе Авдеевской промзоны был уничтожен снайпер с позывным "Марат" из ДРГ "Тихого". Получена информация о прибытии в район населенного пункта Марьинка группы под руководством снайпера с позывным "Скрипач".

В штабе отметили, что всего за прошедшую неделю зафиксировано как минимум 24 случая снайперских обстрелов позиций ВСУ.

"Безотлагательно реагируя на активизацию ДРГ и снайперов противника, сейчас проводится специальная операция по контрдиверсионной борьбе, которая уже имеет определенный результат, однако окончательные итоги еще подводить рано", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее боец АТО рассказал, как в ДАПе "отжал у сепарши" российскую снайперскую винтовку.