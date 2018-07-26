"Снеси свою любовь". В России уничтожат съемочную площадку "Дома-2" ради новой дороги

Многолетнему благополучию скандального реалити-шоу будет нанесен, судя по всему, непоправимый удар.

Ольга Бузова и Ксения Собчак "Рамблер/новости"

Московские власти решили снести большую часть съемочной площадки скандального реалити-шоу "Дом-2" − ради строительства автомагистрали от города Саларьево до деревни Марьино.

Соответствующее сообщение опубликовало издание "Meduza", ссылаясь на информированный источник в мэрии столицы РФ. По его данным, на пресловутом "лобном месте" реалити-шоу (там, где герои "Дома-2" обсуждают и осуждают друг друга – "Главред"), чиновники планируют обустроить остановку скоростного трамвая "Антоновка".

Кроме того, на земельном участке, где находится съемочная площадка, будет установлен т.н. "сервитут". Это даст возможность мэрии Москвы ограничивать использование земель, рядом с которыми идет строительство. Согласно проектной документации, помещение, в котором проживают участники "Дома-2", упрется в отбойник новой автомагистрали, а здание съемочной группы будет вовсе снесено.

Любопытно, что по данным источника, во время утверждения проекта строительства чиновники ничего знали о съемочной площадке реалити-шоу.

Напомним, что реалити-шоу идет на федеральном канале "ТНТ" уже более четырнадцати лет – с 2004-го. Именно оно дало "путевку в жизнь" одиозным и скандальным фигурам российской медиасферы – Ксении Собчак и Ольге Бузовой.

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