Сегодня, 13:02 RSS

"Собаки уже шарахаются". В Сети троллят Путина за фото с пограничным псом

Сегодня, 12:30

На фото видно, как пес пытается отвернуться от Путина.

Путин
фото: twitter.com
Фотография президента России Владимира Путина с собакой вызвала насмешки с российского лидера.

Об этом пишет espreso.tv.

Фото Путина с собакой опубликовал в Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Спасибо вам за честную службу Родине и народу", — подписал фото журналист и уточнил, что Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника.

На фото видно, как пес пытается отвернуться от Путина, который протянул к нему руку.

Пользователи соцсети эмоционально отреагировали на фото и поделились своими комментариями.

Путин
фото: twitter.com

Путин
фото: twitter.com


Напомним, съездил в Крым — получил по морде: в сети троллят Киселева.

Теги:  
Путин, троллинг, собака
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...