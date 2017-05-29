"Собаки уже шарахаются". В Сети троллят Путина за фото с пограничным псом

На фото видно, как пес пытается отвернуться от Путина.

Фотография президента России Владимира Путина с собакой вызвала насмешки с российского лидера.

Об этом пишет espreso.tv.

Фото Путина с собакой опубликовал в Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Спасибо вам за честную службу Родине и народу", — подписал фото журналист и уточнил, что Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника.

На фото видно, как пес пытается отвернуться от Путина, который протянул к нему руку.

Пользователи соцсети эмоционально отреагировали на фото и поделились своими комментариями.

"Благодарю вас за честную службу Родине и народу": Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника pic.twitter.com/jSYkwrFAOR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 травня 2017 р.

Напомним, съездил в Крым — получил по морде: в сети троллят Киселева.