Социальные итоги-2016. От разочаровавшей Надежды до надежды года

Украинское государство становится все ближе к людям.

Надежда Савченко УНИАН продолжает представлять итоги уходящего 2016 года. Сегодня — события из социальной сферы, о которых много говорили и писали. Некоторые из них повлияли на каждого из нас, другие — изменили жизнь страны, третьи — стали основой для реформ в году наступающем. Но есть и те, которые заставили задуматься.

Освобождение и разочарование года

Ее возвращения ждали миллионы наших граждан как внутри страны, так и за пределами Украины. Люди выходили на акции протеста и поддержки, а мировые лидеры аргументировали санкциями. Ей писали письма с просьбами прекратить голодовку не только тысячи простых граждан, но и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Летчица, народный депутат, Герой Украины Надежда Савченко стала символом любви украинцев к Родине.

Миф развеялся после освобождения ее 25 мая 2016 года. Именно в этот день Савченко, приговоренная Донецким городским судом Ростовской области к 22 годам лишения свободы "за причастность к убийству журналистов", была помилована указом президента РФ. Уже вскоре ее назовут "агентом Кремля" и "соратницей Медведчука". Сама же Савченко будет произносить речи, которые украинцы никак не надеялись услышать из уст Героя Украины: то она призывала просить прощение у жителей Донбасса, то утверждала, что "мы на Майдане стояли против власти Януковича, а ребята из ЛНР и ДНР воюют против власти Порошенко, и никакие они не террористы".

Надежда Савченко Главред

Заложники Кремля

Украинская сторона почти весь год не уставала повторять, что освобождение заложников террористов на Донбассе зависит напрямую от решения Путина. Подобные заявления основаны на фактах отсутствия прогресса в освобождении незаконно удерживаемых лиц. За 2016 год было возвращено домой около двадцати человек, в то время как в руках террористов остается более ста граждан Украины. Правда, факт освобождения последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия с помощью Украинской православной церкви МП говорит о том, что государство Украина, возможно, задействует не все рычаги давления для возвращения военных и гражданских. Сегодня террористы настаивают на обмене в формате "690 на 47". То есть за 47 украинских военных и гражданских, власти самопровозглашенных "республик" хотят получить 690 осужденных преступников, в том числе и не за преступления, совершенные на Донбассе в период АТО, или подозреваемых по статьям Уголовного кодекса.

Пикет с требованием освобождения зааложников Главред

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Тарифный скачок

"Тарифы на газ должны быть приведены к экономически обоснованному уровню", — заявил в этом году премьер Владимир Гройсман и добавил: низкие тарифы — "поле для жесткой коррупции". После таких слов премьера украинцы стали с ужасом заглядывать в платежки за коммуналку. Повышение тарифов в 2016-м происходило в несколько этапов. Например, с 1 марта подорожал свет, с 1 апреля — газ, с 1 июля — отопление и горячая вода, а с 1 сентября — снова электроэнергия и холодная вода. В результате такого подорожания в Украине средняя цена горячей воды составила около 80 гривен за кубометр, а тепла — более тысячи гривен за гигакалорию.

С увеличением стоимости коммунальных услуг выросло и число получателей субсидий. По данным Государственной службы статистики, в январе-ноябре 2016 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в три раза — до 4 млрд 452 млн 900 тыс. гривен по сравнению с 2015 годом. Всего субсидию в Украине получают более 6,5 миллионов семей.

Газ существенно подорожал Главред

Зарплатные обещания

Одним из успехов этого года украинцы считают инициативу правительства по повышению уровня минимальной зарплаты с 1600 гривен до 3200 гривен. Эксперты тут же заявили, что решение Кабмина ударит по предпринимателям — им придется отчислять больше налогов. Кроме того, снизит количество людей, получающих субсидию — чтобы семья могла претендовать на компенсацию, размер оплаты за коммуналку должен превышать 20% общего дохода семьи. К тому же у Международного валютного фонда к Украине могут возникнуть вопросы.

Но Украина взялась на них отвечать, проголосовав за бюджет. В нем фигурируют обещанные цифры. "Нововведением бюджета-2017 является значительное повышение социальных стандартов: с 1 января 2017 года минимальная зарплата вырастет в два раза — до 3200 гривен. Впервые за годы независимости размер минимальной зарплаты сравнится с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Ни один работник, в том числе в бюджетной сфере, не будет получать зарплату ниже этого уровня", — отметили в Минфине.

Кабмин Владимира Гройсмана Главред

Электронные декларации

30 сентября завершился первый этап на пути к электронному декларированию. Международные эксперты назвали этот шаг Украины настоящим прорывом. Реформу двигали вперед взятые Украиной обязательства перед МВФ и Евросоюзом, а также давление гражданского общества в Украине. Теперь каждый из нас может поинтересоваться, сколько удалось собрать народным депутатам и высоким чиновникам за годы работы в госорганах и в частном бизнесе. И если вдруг человек окажется сказочно богат, хотя при этом все время был на государственных должностях, за него возьмется Национальное агентство по предотвращению коррупции. К слову, поводов для этого достаточно.

Для примера, яркой реакцией на цифры в декларациях украинских чиновников стал пост главы "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна в соцсети: "Польское интернет-сообщество, как и украинское, в шоке. Только что из Варшавы и лично почувствовал тамошнюю реакцию и настроения. И не рискнул бы, даже приблизительно, пересказывать впечатления поляков от задекларированных в чулках миллиардов, частных церквей, антиквариата, часов, автомобилей. Покажи мне свою е-декларацию, и я скажу — кто ты".

30 сентября завершился первый этап на пути к электронному декларированию Главред

Госзакупки через ProZorro

В Украине с 2016 года заработала системная реформа тендерного процесса в электронных публичных и государственных закупках — ProZorro. Саму систему нам подарили международные доноры. Старший аналитик Transparency International Украина Виктор Нестуля говорит, что обойти систему невозможно, рано или поздно нарушение будет выявлено. 2016 год стал для ProZorro переходным — из пилотного проекта она превратилась в полноценную систему, которая могла бы обслуживать 25 тысяч тендерных комитетов в Украине, оперируя суммами более 300 миллиардов гривен. По словам эксперта, ожидаемая экономия в 2016 году от реализации системы ProZorro уже составляет более 8 миллиардов гривен. Такую же сумму назвал и премьер-министр. В планах — экономия до 60 миллиардов гривен в год. Интересно, что украинская система публичных электронных закупок ProZorro получила ежегодную премию Open Government Awards 2016, заняв первое место среди 70 стран-участниц.

В Украине с 2016 года заработала система электронных закупок — ProZorro Главред

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Квотирование радиопространства

В ноябре вступил в силу закон, обязывающий радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток. Причем как во время утренних эфиров, так и вечерних. Закон также содержит норму, согласно которой радиостанции должны обеспечить не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач на украинском языке. Подобные нормы действуют, например, в Польше, Канаде и Франции. В Украине за невыполнение установленных правил предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Руководители радиостанций заявили, что не против крутить украинскую музыку, вот только треков, по их мнению, мало. Не поддержал квотирование солист "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук. Он заметил, что владельцы радиостанций ставят каждые 10-15 минут музыку его коллектива, таким образом раздражая слушателей, которые высмеивают инициативу относительно квот на украинскую музыку в целом. Кроме того, многие музыканты и ди-джеи уверены: квоты ограничивают поле для творчества. Но, невзирая на все словесные протесты, радиостанции стараются квоты выполнять. К тому же они могут стать и импульсом для развития качественной украинской музыки, борьбы за эфир и любовь слушателей.

20khvylyn.com

Безвиз и ныне там

В 2016-м Украина выполнила все необходимые критерии для получения безвизового режима с ЕС и надеялась, что наши граждане будут въезжать в зону Шенгена только по биометрическим паспортам уже в этом году. Но в связи с повышенной террористической угрозой и наплывом мигрантов, Европа решила, что она пока не готова к введению такового. После долгих дискуссий в середине декабря наконец-то был принят механизм временной приостановки действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами. Этот факт обнадежил украинцев, хотя окончательная дата принятия решения так пока и не названа. Вскоре после этого в некоторых СМИ появилась информация, что безвиз для Украины может быть рассмотрен только в апреле. Но спустя несколько часов в Европарламенте назвали этот срок ошибкой и сообщили, что точная дата пока не определена.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен: Украинцы будут свободны от визовых обязательств Евросоюза через несколько недель. "После тщательной и длительной оценки мы пришли к выводу, что все условия были соблюдены. Теперь мы должны соблюсти свою часть соглашения", — сказал он.

forumdaily.com

Крымские аресты

На аннексированном полуострове продолжается наступление на крымских татар и проукраински настроенных граждан. В феврале 2016 года были задержаны крымские мусульмане за участие в "террористической организации" Хизб ут-Тахрир на территории Крыма. Надо сказать, что в России, в отличие от Украины, она считается террористической. В августе месяце началось дело "крымских диверсантов". В Крыму были задержаны как минимум двое граждан Украины — Евгений Панов и Андрей Захтий. А в ноябре еще пятеро, среди которых Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. И в завершение года репрессий крымские "власти" арестовали Владимира Балуха, известного своей позицией в поддержку Украины. Это Владимир упорно вывешивал над своим домом в селе Серебрянка украинский флаг, а потом и прикрепил табличку, переименовав улицу на "Героев Небесной сотни". ФСБ пришла в дом Владимира и "обнаружила" 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Евгений Панов Скриншот

И.о. министра здравоохранения — Ульяна Супрун

Она зашла в министерство, чтобы изменить ведомство, а не самой измениться в нем. До недавних пор гражданка США, а ныне — Украины, пришла в здание в Мариинском парке пешком и с рюкзаком за плечами. Предлагая Ульяну Супрун, основателя и директора общественной организации "Захист патріотів", на должность главы ведомства, президент Порошенко сказал, что она имеет бесценный опыт реформы военной медицины, и перед ней будет стоять задача по разработке стратегии реформирования здравоохранения.

Сама Супрун говорит, что ее цель не реформа, а создание совершенно новой системы медицины. Ее приоритет — превентивная медицина. Среди планов: внедрение программы реимбурсации лекарств, унифицирование клинических протоколов, введение практики лицензирования врачей, передача до 2019 года не только госзакупок вакцин, но и 100% всех других лекарств и медицинских препаратов за бюджетные деньги международным организациям ЮНИСЕФ и ПРООН.

Ульяна Супрун и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Татьяна Катриченко