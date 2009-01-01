Социологи выяснили, что больше всего раздражает украинцев

82% опрошенных украинцев считают, что в случае необходимости могут получить эмоциональную поддержку от других людей.

Социологи дали эмоциональную оценку условий жизни украинцев.

Исследования социологической группы "Рейтинг", которые были проведены с 1 по 10 декабря 2016, показывают, что самый большой стресс украинцы испытывают из-за войны, социально-политической нестабильности в стране, коррупции и собственного финансового состояния, а наименьший ежедневный уровень стресса у украинцев вызывают семейные отношения, профессиональная деятельность и внешнее окружение.

Согласно опросу, половина опрошенных оценивают материальное положение своей семьи как удовлетворительное. Лишь 15% считают, что имеют более или менее достаточно средств для жизни. В то же время треть заявляет о своей бедности. Тех, кто называет себя бедным, больше на Востоке, среди старших лиц, селян, респондентов с плохим состоянием здоровья и с низким уровнем образования.

Что касается жилищно-бытовых условий, то чуть меньше половины опрошенных оценивают их как средние, более трети — как комфортные, каждый пятый — как плохие.

О самых плохих жилищно-бытовых условиях чаще заявляли жители Востока и Юга. Чем выше уровень образования респондентов и чем выше уровень доходов, тем лучше они оценивают собственные жилищные условия, заявили социологи.

42% опрошенных считают, что полностью контролируют свою жизнь и свободны в своих решениях, примерно столько же считают, что они частично контролируют свою жизнь. Зато 19% заявляют, что почти не имеют никакого контроля над собственной судьбой.

Только 18% респондентов оценивают свое социальное положение как высокое. Половина относит себя к среднему положения. Зато четверть считают, что принадлежат к низшим слоям общества. Таких людей больше на Востоке, среди старших и среди бедных.

Около трети респондентов считают, что их профессия имеет высокий престиж, около половины — средний, четверть — низкий.

82% опрошенных считают, что в случае необходимости могут получить эмоциональную поддержку от других людей, 9% — имеют противоположное мнение, 9% - не определились. 77% заявили, что смогут получить физическую помощь, 13% — сказали, что не смогут.

Чем моложе респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше среди них считают, что получат эмоциональную поддержку в случае необходимости.

Больше всего тех, кто сказал, что может рассчитывать на физическую поддержку среди жителей Центра, младших респондентов, а также, более обеспеченных.

В результате исследования было опрошено трудоспособное население Украины (мужчины — 18—65 лет, женщины — 18—60 лет). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность составила1580 респондентов. Ошибка в расчетах не должна быть более 2,5%.

Напомним, ранее социологи выясняли, сколько украинцев хотели бы жить или работать за границей.

фото: vkurse.ua