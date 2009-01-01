Сорвали "Вишенку". Силы АТО уничтожили пулеметчика и еще двоих боевиков — соцсети

Уничтоженным террористам понадобились черные пакеты.

Пулеметчик боевиков "Вишенка" Соцсети

Сегодня, 11 сентября, стало известно, чтоуничтожили троих пророссийских боевиков.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

По ее словам, уничтоженным террористам понадобились черные пакеты.

Об этом боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев в комментарии к посту Быковой сообщил, что в числе уничтоженных террористов оказался пулеметчик боевиков — позывной "Вишенка".

Впрочем, официального подтверждения уничтожения троих боевиков со стороны пресс-центра сил АТО не поступало.

Напомним, ранее волонтеры сообщали, что боевики несут тяжелые потери: "оползень" и мины убили 12 человек.