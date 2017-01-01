Составлен топ-5 самых ожидаемых достижений науки 2018 года

Ученые во всем мире продолжают "в поте лица" трудиться ради улучшения жизни человечества.

Научные открытия Наука и технологии

Ученые во всех уголках мира продолжают неустанно развивать науку и пытаются добиться новых фундаментальных открытий, которые способны изменить жизнь населения Земли.

Портал "Комсомольская правда" составил топ-5 научных достижений, которые с высокой долей вероятности можно ожидать в нынешнем году - в диапазоне от медицины и до космоса.

1. Искусственный интеллект в борьбе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Алгоритм AlphaGo Zero - искусственный интеллект последнего поколения. Его разработали ученые и программисты из британской компании DeepMind, принадлежащей корпорации Google.

"Игры закончились. AlphaGo Zero обладает сверхчеловеческими возможностями. Искусственный интеллект займется решением глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Например, это создание новых революционных лекарств и уникальных материалов", - сказал Демис Хассабис, один из основателей DeepMind. По его словам, одна из приоритетных задач Zero в ближайшее время - разгадка механизма развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

2. Поиск других планет и форм жизни.

Космический телескоп TESS, разработанный в Массачусетском технологическом институте (MIT), предназначен для поиска планет земного типа в ближайшем звездном окружении Земли. Сейчас данную миссию выполняет телескоп "Кеплер", запущенный еще в 2009-м. По мнению ученых, с помощью TESS будут открыты около 20 тысяч экзопланет, в том числе и пригодных для жизни человека. TESS будет запущен на орбиту к июню 2018 года. Общая стоимость проекта составляет 378 млн долларов США.

3. Пересадка головы - обман или научное открытие?

Нейрохирург Серджио Канаверо давно грозится осуществить свой проект по пересадке головы. Ранее он утверждал, что проведет операцию в декабре 2017-го. Однако на данный момент он может записать себе в актив только проведенную манипуляцию на трупах. Все же Канаверо сумел добиться финансирования от китайских властей. Кроме того, он получил от них в свое распоряжение лабораторию трансплантологии медицинского вуза в городе Харбин.

4. Экспедиция на астероид-"убийцу Земли".

В августе 2018-го межпланетная станция OSIRIS-Rex долетит до астероида Бенну. По мнению экспертов NASA он - один из самых опасных для Земля космических объектов, несмотря на то, что вероятность его столкновения с нашей планетой невелика (1 шанс из 4000). Диаметр астероида - примерно 560 метров, а его падение наверняка будет сопровождаться взрывом мощностью 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Научная цель экспедиции состоит в том, чтобы взять образцы грунта с поверхности Бенну и в специальной капсуле доставить их обратно на Землю. Ученые намерены таким образом получить образцы вещества, из которого образовалась наша Солнечная система. Вторая цель миссии, которая обойдется в 1 млрд долларов США, заключается в том, чтобы отработать технологию перехвата астероида.

5. Персонализированная медицина

В 2018-м году будет полностью завершен британский проект "100 000 геномов". Именно он откроет новую эру - эпоху персонализированной медицины. Врачи закончат анализ генетического кода десятков тысяч человек. Это, свою очередь, поможет определить, какой именно участок ДНК вызывает то либо иное заболевание. В результате легко можно будет диагностировать рак или множество других тяжелых болезней на ранних стадиях.

Напомним, ранее были названы главные изобретения украинских ученых.