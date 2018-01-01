Сотни горячих девушек в сексуальных купальниках установили рекорд по горнолыжному спуску в бикини

Всего фестиваль собрал более 1,5 тысячи участников.

В России на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области установили новый рекорд по массовому горнолыжному спуску в бикини.

На фестиваль Grelka Fest, в рамках которого сотни участников спускаются с горы Зеленая в полуголом виде, собрались 1525 человек. Снимками с мероприятия в своем блоге опубликовал фотограф Евгений Золотухин.

В 2017 году приняли участие1496 человек, в 2018 году их количество возросло на 29 спортсменов.

По последним подсчетам, в мероприятии приняли участие 1525 человек.

в пятый раз прошел фестиваль Grelka Fest, в рамках которого сотни участников спустились с горы Зеленая в полуголом виде. Фотограф Евгений Золотухин опубликовал в своем блоге в "Живом журнале" фотографии с мероприятия.

На мероприятии были не только девушки в бикини, но и молодые люди в плавках, и даже дети.

Как отмечается, во время акции погода порадовала участников спуска - обещанный синоптиками дождь начался лишь через пару часов после завершения "голого" спуска.

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