Союз реки и орала. В Запорожье парочка занялась сексом прямо на пляже: видео

Парень и девушка, судя по всему, решили доказать, что "Секс на пляже" - не только коктейль.
В ролике четко видно, как предварительные ласки парня и девушки очень и очень быстро переходят в занятия оральным сексом.
Также судя по всему, молодым людям отнюдь не чужд эксгибиционизм, поскольку они для своих любовных игр выбрали достаточно многолюдное место – на песке возле волейбольной сетки на скамейке – прямо на берегу Днепра.
Напомним, ранее в центре Львова парочка занялась любовью прямо на крыше одного из старинных домов.
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