Спасал "русский мир". Не грохнули проклятые бандеровцы на Донбассе, так в Сирии нашелся фугас — блогер

Нефедов имел опыт боевых действий на Донбассе.

Российская база в Сирии, иллюстрация. скриншот, Reuters

Эксперт отмечает, что каких-либо подробностей об этом инциденте кроме официальной версии до сих пор нет, даже имен погибших не опубликовали... А ведь, по идее, герои же! Хотя следы "подорванных" таки всплыли, по крайней мере одного из них.

"И вы удивитесь, а может быть и нет, пишет блогер, но он имел опыт боевых действий на Донбассе. Речь идет о Михаиле Нефедове, уроженце Челябинской области, захолустья Миас. О нем уже по полной "скарблять" родственники и друзья, попутно удаляя из ВКонтактика все лишнее. Но, как стало известно, зарывать "туриста" будут 4 марта и следствием его видоизменяя из состояния прямо-ходячего в удобрение, таки стал подрыв на фугасе.

В общем, смысл басни таков — не грохнули проклятые бандеровцы на Донбассе, так в Сирии на тебя найдется фугас. Зато батяня сможет с гордостью ходить на парады с твоей колорадской пластмасской и рассказывать, как сын спасал "русский мир".

Михаил Нефедов погиб в Сирии.

Также аналитик вспоминает, что "20 февраля в Екатеринбурге зарыли 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова, который вполне-таки мог быть в составе погибших 16 февраля. Однако, родственники храброго жмурилы заявили, что их "отпускник" попал в братской Сирии под обстрел, а не был подорван. Мы еще чего-то не знаем?Слава нації!".

Напомним, боевиков ДНР вербуют на войну в Сирию, а на Донбасс гонят российских "казаков".