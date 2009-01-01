"Спокойно сделали свою работу". На Светлодарской дуге наши снайперы уничтожили двоих боевиков

Украинским военным надоели провокации террористов.

Снайпер сил АТО, иллюстрация ngu.gov.ua

На днях на, которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добровольцы 24-го батальона территориальной "Айдар" и подразделения Национальной гвардии, снайперы сил АТО уничтожили двоих боевиков.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, это было сделано в ответ на провокации террористов, а помогла снайперам украинская разведка.

Ранее "Главред" сообщал, что доброволец "Правого сектора", командир подразделения разведки Владимир Регеша ("Санта") заявил, что первый зам командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Локота запрещает украинским военным на Донбассе не только открывать ответный огонь по боевикам, но и даже окапываться на своих позициях.