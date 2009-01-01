Спортивные часы Hublot совместили совершенство часового механизма и необычного дизайна

Рассматривать часы Хублот можно бесконечно, как огонь или воду.

Стремительный прорыв бренда Hublot на довольно консервативный Олимп производителей часов вызывает восхищение. Основанная в 1980 году итальянцем по происхождению Карло Крокко швейцарская компания, за 25 лет вошла в ТОП создателей лучших в мире хронометров.

Не смотря на основной мотив дизайна большинства конструкций, заключающийся в имитации судового иллюминатора(Hublot в переводе — иллюминатор), разнообразие эстетических решений в конструкциях брендовых моделей многопланово. Убедиться в этом не сложно, посетив сайт интернет-магазина Имидж. В каталоге представлен ассортимент точных копий большинства моделей часов Hublot. Каждая коллекция самобытна и вызывает вполне определённые ассоциации, связанные с мужскими увлечениями и жизненными приоритетами.

Необходимо отметить, что многие образцы часов Хублот особо ценны, как ювелирные шедевры. Стоимость отдельных моделей превышает миллионы долларов. Но всемирную славу бренду принесла спортивная линия хронографов. Многие одиозные спортсмены, такие как Роналду, Фергюсон являются искренними почитателями Hublot. Спортивному сообществу хорошо известен факт, что великий Марадонна носил часы Хублот на каждой руке. Однако желание обладать прототипом замечательного аксессуара выполнимо далеко не многим.

Копии Hublot достойные славы прототипов

Популярности бренду на мировом потребительском рынке в немалой степени способствовали официальные копии, изготавливаемые по технологиям, применяемым Hublot. Драгоценные сегменты конструкций оригинальных часов в репликах заменены более доступными материалами, за счет чего их стоимость стала приемлемой для многих ценителей уникальных аксессуаров. Уникальные часы Hublot копия практически неотличима от прототипа. Технические возможности и степень защищенности аналогичны. Узнаваемыми особенностями Хублот, как оригиналов, так и копий являются:

— массивность (часы большие, визуализация информации удобна)

— технократичность дизайна (подчеркиваются составляющие сегменты и детали их сочленения)

— сложность (навороченность) калибров,что наиболее заметно в моделях с открытым циферблатом.

— применение в конструкциях нескольких видов материалов (металл, керамика, каучук)

— специфический запах ремешков, напоминающий ваниль.

Несмотря на общие концепции дизайна, каждая коллекция Хублот, будь то Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang, King Power, MP Collection неповторима и в высшей степени оригинальна. Самобытны и все модели в коллекциях. Каждый мужчина сможет выбрать аксессуар, отвечающий его эстетическим предпочтениям. Огромное удовольствие доставляет не только процесс пользования Хублот, рассматривать часы можно бесконечно, как огонь или воду.