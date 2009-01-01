Стали известны имена 4 погибших бойцов ВСУ под Авдеевкой

Во время боя и обстрелов под Авдеевкой четверо военных 72 ОМБР погибли, девять получили ранения.

29 января южнее Авдеевки Донецкой области силы ВСУ отразили попытку противника прорвать нашу оборону, в результате боевых действий погибли четыре бойца 72 ОМБР, девять получили ранение.

Об этом сообщает пресс-центр 72 ОМБР на своей странице в Facebook.

В ведомстве отмечают, что боевики в течение всей ночи продолжали артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ.

"К сожалению, во время боя и обстрелов четверо наших военных погибли, девять получили ранения. Светлая память капитану Кизило Андрею Александровичу (02.05.1993 г.р.); младшему сержанту Бальченко Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г.р.); солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г.р.); сержанту Крижанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г.р)", — отметили в пресс-центре.

Между тем, сегодня, 30 января, утром бои продолжились и, несмотря на снижение их интенсивности ночью, вновь становятся все более жесткими.

В сообщении также указывается, что, получив поддержку от других подразделений бригады, в Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, включая захваченные у врага в результате решительной контратаки.

"Мы готовы к любым неожиданностям как со стороны врага, так и в плане наших перспектив", — говорят бойцы.

Ранее "Главред" сообщал, что ситуация на фронте обостряется: 5 украинских воинов погибли и 9 ранены.