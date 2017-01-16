Стало известно, когда в мире появится первый триллионер

Восемь богатейших людей Земли имеют больше благ, чем 3,6 млрд человек.

Первый в истории Земли триллионер появится в течение ближайших 25 лет, причем произойдет это на фоне дальнейшего роста неравенства в глобальном распределении благ.

Об этом пишет mk.ru.

К таким неутешительным выводам пришли специалисты благотворительной организации Oxfam.

Один процент населения планеты в настоящее время обладает большим богатством, чем оставшиеся 99 процентов, говорится в исследовании.

Восемь богатейших людей Земли имеют больше благ, чем 3,6 млрд человек или почти половина населения планеты. При этом схемы ухода от налогов являются одним из факторов, благодаря которому подобное неравенство растет.

Подсчитано, что из-за неуплаты налогов крупными корпорациями развивающиеся государства теряют около 100 млрд долларов в год.

В следующие 20 лет 500 богатейших жителей Земли оставят своим преемникам 2,1 трлн долларов — это больше, чем весь ВВП Индии.

Также сообщается, что за последние 30 лет уровень доходов половины населения США не вырос, тогда как за то же время один процент американцев увеличил свои финансовые поступления на 300 процентов.

Напомним, в Украине насчитали почти тысячу миллионеров.