Стало известно, сколько дополнительных выходных ждет украинцев этой весной

В мае украинцев ждут 4 "дополнительных" выходных.

Один из них нужно будет отработать в субботу согласно распоряжению Кабмина, пишет 112 Украина.

Весенние выходные дни:

— 8 марта в честь Международного женского дня;

— 16 и 17 апреля для празднования православной Пасхи;

— 1 и 2 мая — в честь Дня международной солидарности трудящихся;

— 8 и 9 мая — предпраздничный день, который нужно будет отработать в субботу 13 мая, и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

как известно в Украине предложили упорядочить календарь праздников и памятных дней.

Напомним, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал, почему Украина должна отказаться от праздников 8 Марта и 9 Мая.

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