Стало известно, сколько дополнительных выходных ждет украинцев этой весной

В мае украинцев ждут 4 "дополнительных" выходных.
Один из них нужно будет отработать в субботу согласно распоряжению Кабмина, пишет 112 Украина.
Весенние выходные дни:
— 8 марта в честь Международного женского дня;
— 16 и 17 апреля для празднования православной Пасхи;
— 1 и 2 мая — в честь Дня международной солидарности трудящихся;
— 8 и 9 мая — предпраздничный день, который нужно будет отработать в субботу 13 мая, и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
как известно в Украине предложили упорядочить календарь праздников и памятных дней.
Напомним, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал, почему Украина должна отказаться от праздников 8 Марта и 9 Мая.
фото: depositphotos.com