Стало известно, во сколько обходится бюджету Украины содержание одного нардепа

Один украинец тратит на Верховную Раду 72 гривны в год.

Содержание одного народного депутата обходится государственному бюджету Украины 80 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в исследовании "Слова и Дела".

Отмечается, что зарплатный фонд Верховной Рады Украины в этом году составляет 548,4 млн гривен, из которых 416,4 млн гривен направляется на заработные платы, 75,5 млн гривен на стимулирующие доплаты и надбавки, 29,2 млн гривен — на материальную помощь, 27,3 млн гривен — на премии, и 2,2 млн гривен на командировки по Украине.

На содержание административных зданий Верховной Рады суммарной площадью 75,133 тыс. кв. м государство потратит 110,7 млн гривен, на оплату коммунальных услуг пойдет ориентировочно 39,3 млн гривен.

Содержание парламентского автопарка обходится 50 млн гривен. В соотношении расходов Рады, один законопроект в среднем обходится в 423,6 тыс. гривен.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял ранее, что правительство не поддержит инициативу о повышении зарплаты народным депутатам.

Напомним, 20 октября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом подготовленные профильным парламентским комитетом поправки к разработанному Кабинетом министров проекту государственного бюджета Украины на 2017 год.