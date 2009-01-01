Стихия накроет Украину. Синоптики рассказали, какие области попадут под угрозу

Больше всего дождей в Европе придется на западную часть Украины и самая высокая температура также будет в Украине.

В Украине 21—22 сентября ожидается неблагоприятные погодные условия . Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях и в Киеве.

Об этом ссылаясь на Укргидрометцентр сообщает портал "Знай.ua".

"21 сентября в западных областях местами сильные дожди, ночью в Карпатах очень сильный дождь; в северных и Винницкой областях грозы, в Карпатах, днем и на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской местами шквалы до 23 м/с", — предупреждают спасатели.

При этом, жители восточных регионов продолжат наслаждаться летним теплом. В Харькове, Полтаве и Днепре солнечно, без осадков.

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Синоптик Наталия Диденко на свыоей странице в Facebook прогнозирует, что 22 сентября больше всего дождей в Европе придется на западную часть Украины. А самая высокая температура также будет в Украине — на юге, юго-востоке и в центре.

Завтра в западных областях Украины пройдут дожди, местами возможны сильные ливни, грозы и град, может біть сильній ветер.

Также дожди с грозами завтра ожидаются в южной части, пишет синоптик.

"В северных областях дожди могут дотянуть до Житомирской области. В Киевской, Черниговской и Сумской — без осадков.

Также среди центральных областей дождь пройдет в Винницкой области, а вечером на Днепропетровщине.

В восточной части на Харьковщине и Луганщине без осадков, в Донецкой области днем ​​сухо, вечером возможен дождь", — отметила Диденко.

В западных областях будет довольно прохладно, отмечает синоптик. воздух прогреется до + 9 + 15 градусов. На юго-востоке до +33. На остальной территории + 19 + 25 градусов.

Также Диденко предупредила, что завтра ожидается сильный восточный ветер.

В Киеве ближайшей ночью и утром есть вероятность дождя, в течение дня — без существенных осадков. Однако в столице завтра ожидается сильный ветер, внимательно! Температура воздуха в Киеве в течение дня пятницы + 25 + 26 градусов, отметила синоптик.

Ранее сообщалсоь, что 21 сентября, в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в восьми областях обесточены 130 населенных пунктов.