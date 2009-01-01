Стирание границ. Почему между "западенцами" и "східняками" нет больших отличий

Украинцы — более центростремительная нация, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько Главред

Между жителями востока и запада Украины, севера и юга страны нет существует таких огромных, как в РФ, которые невозможно было бы преодолеть.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Таких различий в Украине меньше, чем в России. Украина все же относительно моноэтничное государство, потому что в нем около 80% украинцев. Понятно, что украинцы в зависимости от региона отличаются мировоззрением, обычаями и т.д. Но это у нас не настолько поразительные отличия, нежели отличия между россиянами из разных регионов РФ", — говорит политолог.

"У нас более центростремительная нация. Конечно, годы русификации и коммунистическое прошлое сказались на мировоззрении пожилых людей, но молодое поколение все границы стирает со скоростью, присущей цивилизованному миру", — подчеркнул эксперт в вопросах культуры.

Комментируя вопрос, почему политики вытаскивают на поверхность вопросы языка, истории, культуры и религии, которые являются наиболее болезненными и раздражающими для общества, Владимир Цыбулько заметил: "Расчесывать" дразнящие гуманитарные вопросы — дешево для политтехнологов".

"Это малозатратные технологии, которые всегда поднимают много шума. В этом смысле акцент на гуманитарных вопросах (идентичности, языка, религии и т.п.) — спекуляции в тот момент, когда надо прикрыть значительно более существенные нарушения. В Украине эти дразнящие темы существуют как традиционные прикрытия злоупотреблений в экономике", — подытожил политолог.

Напомним, ранее политолог рассказал, что оккупацией Крыма Москва окончательно разрушила украинские-российские отношения.

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