Стратег и наркоман. Снайпер сил АТО объяснил отличия "Гиви" от "Моторолы"

"Гиви" никогда в этом не участвовал в истязаниях украинских пленных, говорит "Скат".

Моторола и Гиви news-mail.by

Главарь, более известный по позывному "Гиви", отличался от главаря банды "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") тем, что берёг подчиненных и обладал стратегическим мышлением.

Об этом снайпер сил АТО Ярослав Лапин (позывной "Скат") за три года войны побывавший во многих горячих точках Донбасса рассказал изданию online.ua.

"Моторола" — это пешка. Что-то вроде Жириновского. Это не воин. Вот "Гиви" — другое дело, это был воин. Когда мы два раза подбивали их танки, "Гиви" орал: вытаскивайте экипаж, танки — пофиг! Он был стратегом, я вам скажу. Он выжидал паузы. В его подразделении "Сомали" даже пехота была достаточно грамотная. У "Моторолы" и близко такого не было. У того сплошь наркоманы были — каков "командир", такое и подразделение", — иронизирует участник АТО.

"Даже наши ребята, которые в плену побывали, это признают. Я с одним пленным разговаривал, он говорит: Гиви — да, давал по морде, когда в плену был. Но понимаете, давать по морде и издеваться — это разные вещи", — говорит снайпер.

По его словам, то, что "Гиви" срезал погоны и заставлял пленных украинских военных их есть — это не издевательство.

"Гражданскому человеку кажется, что это издевательство. Но человек, попавший в плен, когда его кормят кусочками погонов или флага — он внутри плачет от счастья. Потому что прекрасно знает, что ему могут отрезать по кусочкам ногу. Или руку. Это там частенько делают. Одному нашему парню пальцы по фаланге отрезали, хотя он уже все рассказал. Но им так надо было. Но "Гиви" никогда в этом не участвовал", — рассказал Ярослав Лапин.

Ранее "Главред" сообщал, что "Гиви" с боевиками из банды "Сомали" двое суток в донецком аэропорту поджидал небольшую группу "киборгов" из Житомирской 95-й отдельной аэромобильной бригады, в числе которых оказался и командир 90-го батальона, 37-летний подполковник Олег Кузьминых, которого распоясавшийся "полевой командир" избивал на камеру и заставил съесть погоны.

фото: news-mail.by