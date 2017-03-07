Стрельба с хода и огонь из БМП. Курсанты ВСУ готовятся к экзаменам, опубликовано видео

Полевой выход продлится несколько недель. Сразу после него курсанты подтвердят полученные в академии знания и навыки во время экзаменов.

Курсанты ВСУ готовятся к экзаменам Скриншот видео с youtube.com

Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности выпускники Национальной академии сухопутных войск начали подготовку "в поле" к государственным экзаменам.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в будущем выпускники академии будут обучать военной науке подчиненных. Поэтому каждый из них должен не только отлично владеть техникой ведения стрельбы, но и уметь объяснить ее подчиненным.

Среди учебных упражнений — стрельба из автомата и вооружений БМП. По словам руководителя занятий, все цели были поражены.

Полевой выход продлится несколько недель. Сразу после него курсанты подтвердят полученные в академии знания и навыки во время государственных экзаменов.

Напомним, на Черниговщине прошли масштабные учения с привлечение резервистов.

Видео: Військове телебачення України.