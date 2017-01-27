Стрельбы и боевые навыки. Резервисты готовятся выполнять задачи в зоне АТО, опубликованы фото

Подавляющее большинство резервистов уже имели опыт службы в районе проведения антитеррористической операции.

Резервисты готовятся выполнять задачи в зоне АТО Фото: mil.gov.ua

В ходе продолжающихся в Украине сборов резервисты проходят курсы по своим специальностям, а также совершенствуют базовые навыки по медицинской, инженерной, огневой подготовки и других военных дисциплин.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Сообщается, что с целью проведения соборов является сохранение, накопление и совершенствование опыта полученного защитниками Украины за время выполнения задач в районе АТО.

Подавляющее большинство резервистов уже имели опыт службы в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Один из них, Андрей Шинкаренко, проходил службу по мобилизации на особый период в 93-й омбр, ранее вместе с семьей проживал недалеко от Донецка.

"Во время сборов усовершенствовал навыки, а главное — расширил знания новых военных специальностей. Также размышляю о возвращении в ряды Вооруженных Сил Украины", — он.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Украины проходят военно-морские учения.

Фото: mil.gov.ua.